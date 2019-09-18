Сборная России обыграла Словению, одержав пятую победу на чемпионате Европы Сборная России обыграла команду Словении в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 3-0 (25:21, 25:21, 25:21).

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В составе сборной России по 13 очков набрали Дмитрий Волков и Виктор Полетаев, у словенцев 8 очков на счету Тончека Штерна.

Добавим, что в 1/8 финала турнира российская команда сыграет против сборной Греции. Матчи 1/8 финала запланированы на 21 и 22 сентября.