«Зенит» обыграл «Енисей» в Кубке России - Советский спорт
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19 сентября 2019 20:51ВолейболКоноплев Александр

«Зенит» обыграл «Енисей» в Кубке России

В матче группы 2 предварительного раунда мужского Кубка России по волейболу казанский «Зенит» дома обыграл «Енисей» – 3-2 (25:14, 21:25, 25:13, 26:28, 15:9).

Оба клуба стартовали в турнире с двух побед. Казанцы оказались сильнее «Владимира» и «Динамо-ЛО» (оба матча – 3-1), а «Енисей» справился с «Грозным» (3-1) и «Трансгазом-Ставрополь» (3-2).

Предварительный этап Кубка России завершится 21 сентября.

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