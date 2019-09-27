Серджо Бузато – о матче с США: Мы играли как одно целое против лучших волейболисток мира

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато оценил игру своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира против команды США.
«Отличная игра. Если честно, то у меня позитивные эмоции, потому что мы играли как одно целое в матче против лучших волейболисток мира. Сейчас нам нужно проанализировать случившееся и понять, почему мы уступили», – приводит слова специалиста официальный сайт Международной федерации волейбола.
28 сентября национальной команде предстоит матч против коллектива из Кении.
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