Серджо Бузато – о матче с США: Мы играли как одно целое против лучших волейболисток мира Встреча завершилась поражением национальной команды со счетом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато оценил игру своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира против команды США.

«Отличная игра. Если честно, то у меня позитивные эмоции, потому что мы играли как одно целое в матче против лучших волейболисток мира. Сейчас нам нужно проанализировать случившееся и понять, почему мы уступили», – приводит слова специалиста официальный сайт Международной федерации волейбола.

28 сентября национальной команде предстоит матч против коллектива из Кении.