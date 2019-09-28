Россия победила Кению на Кубке мира и гарантировала себе как минимум третье место - Советский спорт
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28 сентября 2019 12:53ВолейболЛипкин Антон

Россия победила Кению на Кубке мира и гарантировала себе как минимум третье место

Гончарова набрала 25 очков.

Женская сборная России по волейболу выиграла у Кении (3-0) в матче десятого тура Кубка мира в Осаке (Япония).

Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 25 очков. Десять очков на счету блокирующей Ирины Королевой.

Сборная России одержала восьмую победу и гарантировала себе как минимум третье место в турнирной таблице.

В заключительном 11-м туре 29 сентября команда сыграет с Бразилией в Осаке.

Добавим, что победителем Кубка мира досрочно стала сборная Китая.

Осака (Япония)
Кубок мира
Женщины
10-й тур

Россия – Кения – 3-0 (25:16, 25:21, 25:22)
Россия: Гончарова (25), Королева (10), Парубец (6), Лазарева (6), Ефимова (5), Воронкова (3), Лазаренко (1), Халецкая (1), Бровкина (1).

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