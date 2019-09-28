Польские волейболисты – бронзовые призеры чемпионата Европы-2019 Победители ЧЕ-2017 стали четвертыми.

В матче за бронзу мужского чемпионата Европы сборная Польши обыграла Францию – 3-0 (26:24, 25:23, 25:21).

Встреча продолжалась 87 минут.

По 18 очков в этой встрече набрали доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет (Франция) и экс-доигровщик того же клуба Вильфредо Леон (Польша).

В финале турнира сыграют Сербия и Словения.