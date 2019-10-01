Волейболисты сборной России переиграли Иран в стартовом матче Кубка мира

В составе российской команды 18 очков набрал Ярослав Подлесных. У сборной Ирана самым результативным стал Милад Эбадипур Гарахассанлу (18 очков).
Добавим, что в следующем матче на турнире, который проходит в Японии с 1 по 15 октября, сборная России 2 октября сыграет против команды Канады.
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Гилерме: Неинтересно, на какое место откатился «Спартак» Вратарь «Локомотива» и сборной России поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в РПЛ и ожиданиями от матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов. 30.09.2019 20:15 Футбол Августин Александр «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав