Волейболисты сборной России переиграли Иран в стартовом матче Кубка мира - Советский спорт
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01 октября 2019 10:41Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Иран в стартовом матче Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в первом матче на Кубке мира со счетом 3-1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

В составе российской команды 18 очков набрал Ярослав Подлесных. У сборной Ирана самым результативным стал Милад Эбадипур Гарахассанлу (18 очков).

Добавим, что в следующем матче на турнире, который проходит в Японии с 1 по 15 октября, сборная России 2 октября сыграет против команды Канады.

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