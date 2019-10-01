Волейболисты сборной России переиграли Иран в стартовом матче Кубка мира

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В составе российской команды 18 очков набрал Ярослав Подлесных. У сборной Ирана самым результативным стал Милад Эбадипур Гарахассанлу (18 очков).

Добавим, что в следующем матче на турнире, который проходит в Японии с 1 по 15 октября, сборная России 2 октября сыграет против команды Канады.