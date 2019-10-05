Россия в трех сетах проиграла Бразилии на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение на Кубке мира в Японии.

В четвертом туре российская команда проиграла в трех сетах Бразилии (0-3). Самым результативным в сборной России стал доигровщик Ярослав Подлесных, у которого 13 очков. Диагональный Павел Круглов принес восемь очков.

Сборная России занимает седьмое место и в следующем матче 6 октября сыграет в Нагано с Египтом.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

4-й тур

Бразилия – Россия – 3-0 (25:16, 25:22, 25:22)

Россия: Подлесных (13), Круглов (8), Яковлев (6), Сурмачевский (6), Воронков (5), Щербинин (4), Власов (3).