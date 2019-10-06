Сборная России одержала победу над командой Египта в матче Кубка мира

Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Египта в матче Кубка мира. Встреча прошла в Нагано и завершилась со счетом 3:1 (25:19,21:25, 25:19, 25:21).
Таким образом, россияне набрали 9 очков и вышли на 4-е место в таблице.
9 октября им предстоит матч против сборной Польши. Начало встречи – 9.00 мск
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