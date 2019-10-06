Сборная России одержала победу над командой Египта в матче Кубка мира Турнир проходит в Японии.

Новости СМИ2 Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Египта в матче Кубка мира. Встреча прошла в Нагано и завершилась со счетом 3:1 (25:19,21:25, 25:19, 25:21). Таким образом, россияне набрали 9 очков и вышли на 4-е место в таблице. 9 октября им предстоит матч против сборной Польши. Начало встречи – 9.00 мск