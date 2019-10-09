Серджио Бузато: Россия – мой дом, если мне предложат остаться в сборной, скажу да

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что готов продолжить работу с национальной командой.
«Если федерация предложит мне остаться главным тренером, я скажу да, – приводит «Р-Спорт» слова итальянца. – Я готов работать и в следующем сезоне. Россия – мой дом, это моя жизнь сейчас».
Напомним, Бузато стал главным тренером сборной России в сентябре после отставки Вадима Панкова. Под его руководством команда заняла третье место на Кубке мира в Японии.
Во вторник диагональная сборной России Наталья Гончарова заявила, что игроки обратятся к руководству Всероссийской федерации волейбола с просьбой оставить Бузато на посту главного тренера национальной команды.
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