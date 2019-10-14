Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от США (0-3) в матче десятого тура Кубка мира в Хиросиме.

Самым результативным в составе российской команды стал доигровщик Федор Воронков, набравший восемь очков. Шесть очков на счету еще одного доигровщика Антона Семышева.

Таким образом, Россия потерпела шестое поражение на турнире и занимает седьмое место, хотя по итогам тура может пропустить вперед еще и Иран, который сыграет с Италией.

В заключительном туре 15 октября соперником России станет Тунис.

Хиросима (Япония)

Кубок мира

Мужчины

10-й тур

США – Россия – 3:0 (25:23, 25:11, 25:16)

Россия: Воронков (8), Семышев (6), Филиппов (5), Земченок (5), Яковлев (4), Круглов (3), Щербинин (1).