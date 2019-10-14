Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от США (0-3) в матче десятого тура Кубка мира в Хиросиме.
Самым результативным в составе российской команды стал доигровщик Федор Воронков, набравший восемь очков. Шесть очков на счету еще одного доигровщика Антона Семышева.
Таким образом, Россия потерпела шестое поражение на турнире и занимает седьмое место, хотя по итогам тура может пропустить вперед еще и Иран, который сыграет с Италией.
В заключительном туре 15 октября соперником России станет Тунис.
Хиросима (Япония)
Кубок мира
Мужчины
10-й тур
США – Россия – 3:0 (25:23, 25:11, 25:16)
Россия: Воронков (8), Семышев (6), Филиппов (5), Земченок (5), Яковлев (4), Круглов (3), Щербинин (1).
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