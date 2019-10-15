Станислав Шевченко: На Кубке мира у сборной России был экспериментальный состав Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Японии.

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- У нас был экспериментальный состав. Мы дали шансы молодым игрокам, кто-то их использовал, кто-то - нет. Это очень нужная информация в рамках подготовки к Олимпийским играм, - цитирует Шевченко ТАСС.

Напомним, что мужская сборная России по волейболу заняла на Кубке мира шестое место, набрав 15 очков в 11 встречах турнира.