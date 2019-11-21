Серджио Бузато: Нам необходимо работать командно, а олимпийский опыт мне непременно пригодится

- Я уже принимал участие в Олимпийских играх, был помощником главного тренера. Но это не так важно, я не вижу конкретной разницы. Важно, что главный тренер не может функционировать без своей команды. Поэтому нам необходимо работать командно, а олимпийский опыт мне непременно пригодится, - цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Отметим, что на прошлой неделе 53-летний итальянец был утвержден главным тренером женской национальной команды. Соглашение со специалистом будет действовать до завершения Олимпийских игр в Токио.
Напомним, Бузато был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России в сентябре после отставки Вадима Панкова. Под руководством итальянского специалиста российская команда заняла третье место на Кубке мира в Японии.
Позже диагональная сборной России Наталья Гончарова заявила, что игроки обратятся к руководству Всероссийской федерации волейбола с просьбой оставить Бузато на посту главного тренера национальной команды.
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