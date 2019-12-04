Алексей Вербов – о матче с «Сада Крузейро»: Нам надо найти свою игру

Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов прокомментировал результат первого матча клубного чемпионата мира с бразильским «Сада Крузейро» (0:3).
– Очевидно, что это нехороший старт для нас, но с полуфиналов будет новый турнир, поэтому для нас все не так плохо. Здесь большая разница во времени и очень особая погода, нам еще надо приспосабливаться к этому. Нам также надо лучше почувствовать новый мяч. «Сада Крузейро» играл очень хорошо, нам же надо найти свою игру, потому что этот матч был плохим для нас, – цитирует Вербова «РИА Новости».
Следующий матч «Зенита» состоится сегодня против катарского клуба «Аль-Райан», уступившего в трех партиях итальянской «Лубе Чивитанова».
Отметим, что все участники чемпионата сначала сыграют круговой турнир, а затем состоятся полуфиналы и медальные матчи.
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