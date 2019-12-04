Алексей Вербов – о матче с «Сада Крузейро»: Нам надо найти свою игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 09:58ВолейболКорегин Владислав

Алексей Вербов – о матче с «Сада Крузейро»: Нам надо найти свою игру

Команда уступила бразильцам в трех партиях.

Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов прокомментировал результат первого матча клубного чемпионата мира с бразильским «Сада Крузейро» (0:3).

– Очевидно, что это нехороший старт для нас, но с полуфиналов будет новый турнир, поэтому для нас все не так плохо. Здесь большая разница во времени и очень особая погода, нам еще надо приспосабливаться к этому. Нам также надо лучше почувствовать новый мяч. «Сада Крузейро» играл очень хорошо, нам же надо найти свою игру, потому что этот матч был плохим для нас, – цитирует Вербова «РИА Новости».

Следующий матч «Зенита» состоится сегодня против катарского клуба «Аль-Райан», уступившего в трех партиях итальянской «Лубе Чивитанова».

Отметим, что все участники чемпионата сначала сыграют круговой турнир, а затем состоятся полуфиналы и медальные матчи.

Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
WADA подозревает 41 российского тяжелоатлета в нарушении антидопинговых правил Источник: Исполком WADA перенесен из Парижа в Лозанну Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно Рейтинг Левитина. Судейские итоги 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 20:30 Футбол Левитин Владимир
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров Италия выиграла смешанную эстафету на Кубке мира в Эстерсунде, Россия – 4-я Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне Обзор игрового дня НХЛ. 30.11.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Гурам Аджоев: Никто не думал, что мы сумеем победить «Спартак» и ЦСКА После матча ЦСКА – «Арсенал» своими впечатлениями поделились президент туляков Гурам Аджоев и полузащитник Даниил Лесовой. 02.12.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
10:19 Футбол Марсьяль может пропустить игру против «Тоттенхэма»
10:05 Футбол Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» для меня закрытая глава
09:58 Волейбол Алексей Вербов – о матче с «Сада Крузейро»: Нам надо найти свою игру
09:39 Футбол Никита Баринов: На Евро-2020 будет сложно со всеми
09:31 Хоккей «Сан-Хосе» дома уступил «Вашингтону»
09:17 Хоккей «Ванкувер» обыграл «Оттаву», россияне очков не набрали
09:03 Футбол УЕФА обсудит формат стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года
08:59 Хоккей Никита Кучеров: Большое спасибо Василевскому, он держал нас в игре
08:46 Футбол Сергей Кирьяков: Сейчас класс «Краснодара» ниже, чем в прошлые годы
08:38 Футбол Ибрагимович считает, что MLS нужно продолжать расти
08:29 Хоккей «Бостон» обыграл «Каролину», Галак отразил все 24 броска
08:23 Футбол «Манчестер Сити» интересуется нападающим «Интера»
08:13 Хоккей «Монреаль» обыграл «Айлендерс»
08:01 Хоккей «Нью-Джерси» уступил «Вегасу» в первом матче после смены тренера
07:41 Хоккей Худобин пропустил пять шайб в матче против «Виннипега»
07:24 Хоккей Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом»
07:08 Волейбол «Зенит» проиграл первую встречу на клубном чемпионате мира
06:55 Хоккей «Флорида» проиграла «Миннесоте»
06:41 Футбол Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А
06:25 Хоккей «Филадельфия» разгромила «Торонто», Проворов сделал результативную передачу
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Обнаружено тело жильца, погибшего при взрыве в жилом доме под Белгородом
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Суд вынес суровый приговор «петрозаводскому маньяку»
Жильцов разрушившегося дома временно разместят на базе лагеря «Прометей»
«Из больницы выгоняют, идти некуда»: как в Башкирии онкобольную обрабатывали сетевики
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика