Алексей Вербов – о матче с «Сада Крузейро»: Нам надо найти свою игру Команда уступила бразильцам в трех партиях.

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Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов прокомментировал результат первого матча клубного чемпионата мира с бразильским «Сада Крузейро» (0:3).

– Очевидно, что это нехороший старт для нас, но с полуфиналов будет новый турнир, поэтому для нас все не так плохо. Здесь большая разница во времени и очень особая погода, нам еще надо приспосабливаться к этому. Нам также надо лучше почувствовать новый мяч. «Сада Крузейро» играл очень хорошо, нам же надо найти свою игру, потому что этот матч был плохим для нас, – цитирует Вербова «РИА Новости».

Следующий матч «Зенита» состоится сегодня против катарского клуба «Аль-Райан», уступившего в трех партиях итальянской «Лубе Чивитанова».

Отметим, что все участники чемпионата сначала сыграют круговой турнир, а затем состоятся полуфиналы и медальные матчи.