Алекно представил книгу для профессиональных волейболистов В собрание вошло пять книг.

Российский тренер Владимир Алекно сегодня презентовал книгу «Тренируйся как чемпион. Классический и пляжный волейбол». Об этом сообщает ТАСС.

Соавторами пособия стали нынешний главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо и тренер по физической подготовке национальной команды Дамир Колец.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отметил, что в книге собраны все знания и наработки ведущих мировых специалистов этого вида спорта, способные помочь в профессиональной деятельности волейболиста.

На клубном уровне Владимир Алекно является десятикратным чемпионом России. В 2012 году под его руководством российская сборная стала Олимпийским чемпионом, обыграв в финальной встрече бразильцев в пяти сетах.