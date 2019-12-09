Игрок «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира

Блокирующий казанского «Зенита» Артем Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Кроме россиянина в символическую сборную также вошли связующий Бруно Резенде («Кучине-Лубе», Италия), диагональный Эвандро Герра («Крузейро», Бразилия), блокирующий Робертланди Саймон («Кучине-Лубе»), доигровщики Османи Хуанторена («Кучине-Лубе») и Факундо Конте («Крузейро»), либеро Фабио Баласо («Кучине-Лубе»). Резенде назван самым ценным игроком турнира.
Напомним, победителем клубного чемпионата мира стал »Кучине-Лубе», обыгравший в финале «Крузейро». «Зенит» завоевал бронзовые медали.
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