Игрок «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира - Советский спорт
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09 декабря 2019 10:42ВолейболНечаев Юрий

Игрок «Зенита» Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира

Турнир проходил в Бразилии.

Блокирующий казанского «Зенита» Артем Вольвич вошел в символическую сборную клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кроме россиянина в символическую сборную также вошли связующий Бруно Резенде («Кучине-Лубе», Италия), диагональный Эвандро Герра («Крузейро», Бразилия), блокирующий Робертланди Саймон («Кучине-Лубе»), доигровщики Османи Хуанторена («Кучине-Лубе») и Факундо Конте («Крузейро»), либеро Фабио Баласо («Кучине-Лубе»). Резенде назван самым ценным игроком турнира.

Напомним, победителем клубного чемпионата мира стал »Кучине-Лубе», обыгравший в финале «Крузейро». «Зенит» завоевал бронзовые медали.

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