Гончарова не сыграет до конца года Российская волейболистка получила травму в матче Лиги чемпионов с «Каннами».

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Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова выбыла до конца года, сообщает «Р-Спорт».

30-летняя российская волейболистка получила травму в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Каннами» (0-3) во Франции, неудачно приземлившись при игре у сетки.

«У Наташи проблема с голеностопом, будем лечить, – сказал генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев. – К сожалению, в ближайших матчах она не сможет выступать, это и финал Кубка России».

Отметим, что 22 декабря «Динамо» сыграет в гостях с «Уралочкой-НТМК», а 25-26 декабря примет участие в финале четырех Кубка России.