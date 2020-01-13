Стали известны соперники мужской и женской сборных России на Олимпиаде в Токио Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Бразилии и США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют в группе B, где выступают сборные Аргентины, Франции и Туниса. В группе А выступят команды Японии, Польши, Италии, Канады, Ирана и Венесуэлы.

Что касается женской сборной, то Россия также попала в группу B – ее соперницами станут Китай, США, Италия, Аргентина и Турция. В другой группе сыграют Доминиканская Республика, Кения, Южная Корея, Сербия, Бразилия и Япония.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На прошлом Олимпиаде (Рио-Де-Жанейро) обладателями золотых медалей стали сборная Бразилии (мужчины) и Китай (женщины).

Всего в Играх примут участие 12 сборных, разделенных на две группы. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.