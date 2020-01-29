«Зенит-Казань» в трех сетах обыграл бельгийский «Греньярд» в Лиге чемпионов Российский клуб занимает второе место в своей группе.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин «Зенит-Казань» на своей площадке обыграл в трех сетах бельгийский «Греньярд». Итоговый счет 3:0 (25:14, 25:10, 25:22).

Самыми результативными в составе «Зенита» стали Эрвин Нгапет и Цветан Соколов, набравшие по 16 очков.

Лидирует в группе C польский клуб «Ястшембский Венгель», одержавший четыре победы в четырех матчах. «Зенит-Казань» с двумя победами вышел на второе место. У «Гриньярда» тоже два выигрыша, но бельгийцы уступают российскому клубу по дополнительным показателям. Замыкают турнирную таблицу турецкий клуб «Халкбанк», проигравший все четыре встречи.

В следующем туре 12 февраля «Зенит-Казань» сыграет на выезде с лидером группы «Ястшембским Венгелем».

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут пять победителей групп, а также три лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.