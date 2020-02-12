«Факел» обыграл «Кузбасс» и вышел на первое место в группе С Лиги чемпионов Российские клубы претендуют на выход в четвертьфинал турнира.

Матч 5-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов ЕКВ «Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Прошлогодний бронзовый призер чемпионата России разгромил действующего чемпиона за 82 минуты.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Факела» Денис Богдан, на счету которого 18 очков.

Благодаря победе «Факел» вышел на первое место в группе C. У клуба из Нового Уренгоя 11 очков. «Кузбасс» с 10 очками занимает вторую позицию.

Также в квартете выступают немецкий «Берлин» и словенский «АКХ Воллей». У немцев 4 очка, а у клуба из Любляны – 2. Свою встречу 5-го тура на площадке «АКХ Воллей» они еще не сыграли.

В четвертьфинал волейбольной Лиги чемпионов выйдут 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.

В заключительном туре группового этапа «Кузбасс» примет «Берлин», а «Факел» сыграет в гостях с «АКХ Воллей».