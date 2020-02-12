«Факел» обыграл «Кузбасс» и вышел на первое место в группе С Лиги чемпионов

Матч 5-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов ЕКВ «Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Прошлогодний бронзовый призер чемпионата России разгромил действующего чемпиона за 82 минуты.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Факела» Денис Богдан, на счету которого 18 очков.
Благодаря победе «Факел» вышел на первое место в группе C. У клуба из Нового Уренгоя 11 очков. «Кузбасс» с 10 очками занимает вторую позицию.
Также в квартете выступают немецкий «Берлин» и словенский «АКХ Воллей». У немцев 4 очка, а у клуба из Любляны – 2. Свою встречу 5-го тура на площадке «АКХ Воллей» они еще не сыграли.
В четвертьфинал волейбольной Лиги чемпионов выйдут 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.
В заключительном туре группового этапа «Кузбасс» примет «Берлин», а «Факел» сыграет в гостях с «АКХ Воллей».
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Фееричная «Тампа» Кучерова смела со своего пути и Малкина Обзор игрового дня в НХЛ. 12.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл «Он рубил такие вещи, что становилось не по себе». Не стало Валерия Рейнгольда Легендарный игрок «Спартака» скончался 11 февраля на 78-м году жизни. 12.02.2020 00:30 Футбол Мысин Николай