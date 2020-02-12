«Зенит-Казань» проиграл польскому клубу «Ястшембский Венгель» в Лиге чемпионов Казанский клуб потерял шансы занять первое место в своей группе.

Матч 5-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов ЕКВ польский «Ястшембский Венгель» на своей площадке в четырех сетах обыграл российский «Зенит-Казань». Итоговый счет 3:1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23). Игра продолжалась 119 минут.

Самым результативным игроком матча стал игрок российской команды Максим Михайлов, набрав 17 очков.

Из-за поражения «Зенит-Казань» утратил шансы занять первое место в группе C. Перед последним туром у «Ястшембского Венгеля» 14 очков, а у казанцев – лишь 8.

Также в группе С выступают бельгийский «Маасейк» и турецкий «Халкбанк». У бельгийцев 4 очка после 4 встреч, у турок – лишь 1.

В четвертьфинал волейбольной Лиги чемпионов выйдут 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.

В последнем туре 19 февраля «Зенит-Казань» сыграет дома с «Халкбанком», а «Маасейк» примет «Ястшембский Венгель».