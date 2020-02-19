«Кузбасс» обыграл «Берлин» и вышел в лидеры своей группы в Лиге чемпионов Команду из Кемерово еще может опередить «Факел» из Нового Уренгоя.

В заключительном шестом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов ЕКВ «Кузбасс» в пяти сетах обыграл немецкий «Берлин». Итоговый счет 3:2 в пользу чемпиона России (22:25, 25:19, 25:14, 20:25, 15:8). Игра продолжалась 116 минут.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик кемеровской команды Ярослав Подлесных, на счету которого 24 очка.

«Кузбасс» вышел в лидеры в группы C, набрав 12 очков.

Сегодня вечером обойти клуб из Кемерово может обойти «Факел». Команда из Нового Уренгоя сыграет на выезде со словенским клубом «АКХ Воллей». Игра в Любляне начнется в 18:00 по московскому времени.

У «Факела» 11 очков, у «Берлина» – 7, а у «АКХ Воллей» – 3.

В четвертьфинал Лиги чемпионов выходят 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.