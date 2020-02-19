«Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов Сыграет ли вице-чемпион России в плей-офф зависит от результатов последнего тура в других группах.

В шестом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов ЕКВ «Зенит-Казань» на своей площадке в четырех сетах обыграл «Халкбанк» из столицы Турции Анкары. Итоговый счет 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:15). Игра продолжалась 103 минуты.

Самым результативным игроком встречи стал французский доигровщик хозяев Эрвин Нгапет, набравший 20 очков.

«Зенит-Казань» гарантировал себе второе место в группе C, набрав 11 очков. Бельгийский «Маасейк» не догонит вице-чемпиона России, даже если сегодня вечером обыграет дома победителя группы польский клуб «Ястшембский Венгель».

У польской команды 14 очков, у «Маасейка» – 7. «Халкбанк» в шести матчах набрал лишь одно очко.

Выйдет ли «Зенит-Казань» в плей-офф зависит от результатов матчей в других группах.

В четвертьфинал Лиги чемпионов попадут 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.