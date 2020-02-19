«Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 22:08ВолейболШарафудинов Виктор

«Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ

Помогли удачные результаты в других групп.

Сразу три российских клуба – «Кузбасс», «Факел» и «Зенит-Казань» – обеспечили себе выход в 1/4 финала мужской Лиги чемпионов ЕКВ.

По регламенту турнира в плей-офф турнира выходят 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места. Российские команды точно попадут под это определение из-за расклада в других группах.

В группе A в последнем туре итальянский «Трентино» в гостях обыграл чешский клуб «Ческе-Будеевице» со счетом 3:2. Таким образом, «Трентино» занял второе место набрав 10 очков. В группе D вторая строчка достанется либо польской «Верве», либо французском «Туру». И те, и другие в лучшем случае наберут 9 очков, поскольку в данный момент у них по 6.

В то же время российский клубы уже накопили более весомый багаж. «Зенит-Казань» занял второе место в группе C, набрав 11 очков. «Кузбасс» лидирует в группе B после сегодняшней победы над «Берлином» (3:2 дома). У команды из Кемерово – 12 очков. Второе место занимает «Факел», который в данный момент играет в Любляне с «АКХ Воллей». У клуба из Нового Уренгоя уже есть 11 очков и даже в случае поражения он не опустится ниже второй сточки.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет завтра 20 февраля. Первые матчи будут сыграны с 3 по 5 марта, а ответные – с 10-го по 13-е.

«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:08 Хоккей Трофименко Кирилл
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф. 17.02.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Проворов рассказал, как сдержать Овечкина Кросби признан первой звездой дня в НХЛ Барбашев считает, что «Сент-Луис» движется в правильном направлении
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. Александр Логинов допустил пять промахов и остался только 15-м. 19.02.2020 20:08 Биатлон Мысин Николай
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:33 Хоккей Иванов Сергей
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:27 Хоккей «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»
22:25 Футбол Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег
22:08 Волейбол «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:51 Бокс Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть
21:46 Биатлон Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя
21:30 Волейбол «Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов
21:27 Теннис Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае
21:14 Футбол «Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку
21:13 Футбол Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы
20:44 Формула-1 Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне, у Квята – пятый результат
20:21 Футбол «Ростов» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»
20:16 Футбол «Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова
20:11 Футбол Юрий Лодыгин: В «Арсенале» хорошая атмосфера, я не чувствую себя чужим
19:55 Футбол «Спартак» заявил Соболева за свою вторую команду, которая выступает в ФНЛ
19:55 Теннис Соболенко обыграла Мертнес на турнире в Дубае
19:37 Футбол L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с «Миланом»
19:27 ММА Глава АСА: Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes
19:24 Футбол Леонид Слуцкий: С «Кайратом» попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью
19:11 Футбол Ещенко – о травме колена: «Спартак» тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию
19:07 Хоккей «Трактор» разгромил «Адмирал», клуб из Владивостока потерял шансы на выход в плей-офф
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
Миф о Летове. Как Омск переваривает неудобное наследие панка
Правила пользования платежной транспортной системой изменили в Ростове
«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика