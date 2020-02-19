«Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ Помогли удачные результаты в других групп.

Сразу три российских клуба – «Кузбасс», «Факел» и «Зенит-Казань» – обеспечили себе выход в 1/4 финала мужской Лиги чемпионов ЕКВ.

По регламенту турнира в плей-офф турнира выходят 5 победителей групп, а также 3 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места. Российские команды точно попадут под это определение из-за расклада в других группах.

В группе A в последнем туре итальянский «Трентино» в гостях обыграл чешский клуб «Ческе-Будеевице» со счетом 3:2. Таким образом, «Трентино» занял второе место набрав 10 очков. В группе D вторая строчка достанется либо польской «Верве», либо французском «Туру». И те, и другие в лучшем случае наберут 9 очков, поскольку в данный момент у них по 6.

В то же время российский клубы уже накопили более весомый багаж. «Зенит-Казань» занял второе место в группе C, набрав 11 очков. «Кузбасс» лидирует в группе B после сегодняшней победы над «Берлином» (3:2 дома). У команды из Кемерово – 12 очков. Второе место занимает «Факел», который в данный момент играет в Любляне с «АКХ Воллей». У клуба из Нового Уренгоя уже есть 11 очков и даже в случае поражения он не опустится ниже второй сточки.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет завтра 20 февраля. Первые матчи будут сыграны с 3 по 5 марта, а ответные – с 10-го по 13-е.