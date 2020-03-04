В четвертьфинале Лиги чемпионов «Кузбасс» проиграл «Заксе», а «Факел» – «Перудже» Российские клубы потерпели неудачу в первых матчах на своих площадках.

Завершились первые матчи 1/4 финала мужской Лиги чемпионов ЕКВ с участием представителей России.

Кемеровский «Кузбасс» дома уступил польскому клубу «Закса» со счетом 2:3 (25:22, 24:26, 25:17, 26:28, 14:16). При этом самым результативным игроком матча стал диагональный кемеровской команды Виктор Полетаев, набравший 24 очка.

В еще более сложной ситуации «Факел». Клуб из Нового Уренгоя на своей площадке уступил итальянской «Перудже» с результатом 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 21:25). 21 очко венгерского диагонального Кристиана Падара бронзовому призеру чемпионата России не помогли.

Ответные матчи состоятся на следующей неделе. 10 марта «Перуджа» примет «Факел», а 11-го числа «Закса» сыграет дома с «Кузбассом».