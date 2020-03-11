«Кузбасс» победил в Польше «Заксу» в вышел в полуфинал Лиги чемпионов ЕКВ В первом матче чемпион России уступил полякам на своей площадке.

Ответный четвертьфинальный матч мужской Лиги чемпионов ЕКВ «Закса» – «Кузбасс» завершился с результатом 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 20:25). Встреча продолжалась 109 минут.

В первом матче 4 марта «Кузбасс» уступил на своей площадке 2:3, однако более результативная выездная победа вывела кемеровский клуб в полуфинал.

Самым результативным игроком матча в Польше стал диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев, набравший 24 очков.

Три остальных ответных четвертьфинала были перенесены на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса в Европе. В частности, «Факел» из Нового Уренгоя не сыграл на выезде с итальянской «Перуджей» после домашнего поражения 1:3 в первой встрече. Другой итальянский клуб «Трентино» еще даже не провел первый матч против польской команды «Ястшембский Венгель».

Из-за этого пока не известно, когда будут проведены полуфиналы Лиги чемпионов.