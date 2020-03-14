Матчи чемпионата России до 29 марта будут проходить с ограниченным числом зрителей

Матчи чемпионата России по волейболу до 29 марта будут проходить без зрителей или с ограниченным числом болельщиков.
Данное решение принято Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).
«В целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции в России, решено до 29 марта 2020 года все матчи чемпионата России по волейболу 2020 года проводить без зрителей или ограничить число зрителей в соответствии с распоряжениями региональных органов государственной власти», - говорится на официальном сайте ВФВ.
Добавим, что в первенстве страны по волейболу в настоящее время проходят игры плей-офф. 15 марта стартуют игры 1/8 финала в турнире у мужчин, а в соревнованиях женских команд 14 марта начинаются полуфинальные серии.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.