Все мировые волейбольные турниры приостановлены Исключением стала только Россия, где игры плей-офф проходят без зрителей.

Международная федерация волейбола (FIVB) приостановила все турниры на неопределенный срок из-за короновируса. Ранее предполагалось взять паузу до третьего апреля.

Только в России соревнования пока будут продолжены. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.