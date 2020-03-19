Игрок казанского «Зенита» заразился коронавирусом - Советский спорт
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19 марта 2020 21:51ВолейболТрофименко Кирилл

Игрок казанского «Зенита» заразился коронавирусом

Это первый случай зафиксированной болезни в столице Татарстана.

Французский доигровщик волейбольного казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом. После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги восьмого марта, ему предоставили отпуск, который спортсмен провел во Франции.

После возвращения в Казань 11 марта Нгапет почувствовал себя плохо и попросил вызвать на дом врачей. Так он избежал контакта с одноклубниками, сообщает «Бизнес online»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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