Эрвин Нгапет: Самое сложное время позади. Через неделю я должен покинуть больницу Волейболист стал очередным спортсменом, заразившемся коронавирусом.

Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, у которого был обнаружен коронавирус, сообщил, что через неделю его должны выписать из больницы.

«Самое сложное время позади. Было три непростых дня, но теперь все хорошо. Еще через неделю я должен покинуть больницу», - написал француз в Instagram.

Напомним, спортсмен заразился коронавирусом во время отпуска во Франции.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.