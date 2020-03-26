Доигровщик «Зенита» Нгапет вылечился от коронавируса Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила о том, что игрок казанского «Зенита» Эрвин Нгапет выздоровел от коронавируса.

– Игрок команды «Зенит», о котором много говорили – о том, что он якобы заразил всю команду, о том, что он где-то не соблюдает режим, он идеально соблюдал режим… Его выписали, он чувствует себя хорошо, – сказал Фазлеева во время брифинга с журналистами.

Напомним, что 11 марта 29-летний француз сдал положительный тест на коронавирус. Юношеская команда «Рубина», летевшая вместе с Нгапетом в одном самолете, были помещены на карантин.