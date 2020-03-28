Новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо» признали чемпионами России, сезон завершен досрочно Большинство волейбольных клубов проголосовали за окончание проведения чемпионата.

Всероссийская федерация волейбола провело заочное заседание президиума, на котором было принято решение завершить мужской и женский чемпионата России в связи с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью дальнейшего проведения соревнований. Об этом сообщает официальный сайт ВФВ.

«За» проголосовали 13 из 14 клубов мужской суперлиги, а также 10 из 12 клубов женской суперлиги.

Итоговые места команд распределены по результатам предварительных этапов. Таким образом, у мужчин впервые стал чемпионом новосибирский «Локомотив», а у женщин – казанское «Динамо».

Для казанского клуба – это шестой титул в истории. Ранее команда становилась лучшей в стране в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.