Сергей Тетюхин: Объявить чемпиона, согласно текущей турнирной таблице, – вполне справедливо

– По той игре, которую они демонстрировали по ходу сезона, игроки и тренерский штаб «Локомотива» доказали, что они одни из лучших. Понятно, что мы можем говорить, что в плей-офф все могло бы сложиться по-другому. Абсолютно с этим согласен, но судьба распорядилась таким образом, что провести игры на вылет нельзя. Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) надо было принимать какое-то решение, и, думаю, что объявить чемпиона, согласно текущей турнирной таблице, – вполне справедливо, - передают слова Тетюхина «Известия»
Напомним, что Всероссийская федерация волейбола 28 марта провела заочное заседание президиума, на котором было принято решение завершить мужской и женский чемпионата России в связи с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью дальнейшего проведения соревнований. «За» проголосовали 13 из 14 клубов мужской суперлиги, а также 10 из 12 клубов женской суперлиги.
Итоговые места команд были распределены по результатам предварительных этапов. Таким образом, у мужчин впервые стал чемпионом новосибирский «Локомотив», а у женщин – казанское «Динамо».
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