Алекно – о чемпионстве «Локомотива»: Это несправедливо. Имею право на такое мнение Слова специалиста приводит Sportbox.ru.

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что новосибирский «Локомотив» незаслуженно получил золотые медали по итогам минувшего сезона.

Напомним, турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Считаю, что это несправедливо. Имею право на такое мнение. Мы отстали от первого места всего на три очка. Обыгрывали «Локомотив» по ходу сезона. Если бы финал шести состоялся, не факт, что места бы распределились таким же образом.

Правилами установлено, что чемпион определяется по итогам плей-офф. Но раз нет финала шести – то нет и чемпиона. По результатам регулярки можно было бы просто определить места в еврокубках», – сказал Алекно.