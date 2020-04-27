Алекно – о чемпионстве «Локомотива»: Это несправедливо. Имею право на такое мнение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2020 10:37ВолейболГичунцев Артур

Алекно – о чемпионстве «Локомотива»: Это несправедливо. Имею право на такое мнение

Слова специалиста приводит Sportbox.ru.

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что новосибирский «Локомотив» незаслуженно получил золотые медали по итогам минувшего сезона.

Напомним, турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Считаю, что это несправедливо. Имею право на такое мнение. Мы отстали от первого места всего на три очка. Обыгрывали «Локомотив» по ходу сезона. Если бы финал шести состоялся, не факт, что места бы распределились таким же образом.

Правилами установлено, что чемпион определяется по итогам плей-офф. Но раз нет финала шести – то нет и чемпиона. По результатам регулярки можно было бы просто определить места в еврокубках», – сказал Алекно.

Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Самый справедливый тренер в мире. Владимиру Крикунову – 70! Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов празднует 70-летний юбилей. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает вехи его карьеры. 23.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Источник: Турниры ATP и WTA возобновят не ранее 3 августа Паузу в теннисном сезоне могут продлить до 3 августа Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки
Все обнулить - 2. Почему надо послушать Федуна и не доигрывать РПЛ-2019/20  27 апреля пройдет видеоконференция руководителей клубов РПЛ с участием представителей РФС. Главным будет вопрос о возобновлении сезона или его отмене.  25.04.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
11:30 Теннис Александр Зверев: Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще
11:10 Футбол Шунин оказал помощь одной из больниц Тверской области
10:52 Футбол Главный тренер клуба АПЛ «Кристал Пэлас» может пропустить остаток сезона из-за коронавируса
10:37 Волейбол Алекно – о чемпионстве «Локомотива»: Это несправедливо. Имею право на такое мнение
10:18 Футбол СМИ: Экс-игрок «Реала» Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы
10:01 ММА Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
09:46 Киберспорт Сутормин проиграл Гризманну на турнире StayHomeWithPES
09:25 Баскетбол Агент Воронцевича: У нас есть несколько предложений от других клубов
09:10 Теннис Источник: Турниры ATP и WTA возобновят не ранее 3 августа
08:46 Футбол «Арсенал» – фаворит в борьбе за Виллиана
08:31 ММА Исмаилов потроллил Емельяненко в соцсети (фото)
08:16 Футбол Мбаппе может бесплатно перейти в «Реал»
23:59 ММА Дана Уайт: Я серьезно отношусь к проблеме коронавируса
23:50 Бокс Руис обвинил Уайта во лжи
23:27 Футбол Сергей Ташуев: Вакцину найдут, а в футбол надо играть даже без болельщиков
23:12 Футбол Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
22:51 Футбол Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
22:31 Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ
22:13 Футбол В Италии ослабят карантинные меры с 4 мая
21:53 Футбол «Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном
Доктор Оганесян - чиновникам: «Оставьте в покое врачей, дайте нам работать!»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Хабаровском крае подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 406 человек
В Омской области побит суточный рекорд по зараженным COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Удмуртии достигло 207 человек
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика