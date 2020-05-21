Чемпион Европы 2013 года Вербов возглавил «Кузбасс» В минувшем сезоне команда из Кемерово заняла третье место в чемпионате России.

Официальный сайт волейбольного клуба «Кузбасс» объявил о назначении 38-летнего Алексея Вербова на должность главного тренера. Контракт заключен на один год.

В прошлом сезоне Вербов занимал пост старшего тренера клуба «Зенит-Казань», работая вместе с Владимиром Алекно.

«Сергей Ломако вышел на меня через несколько дней после моего ухода из Казани, – рассказал Вербов. – Предложил сотрудничать. У меня были планы на лето и осень, хотел дистанционно поучиться и также съездить в Италию на повышение квалификации. Параллельно на моего агента вышел еще один клуб, и мне пришлось взять несколько дней на раздумье. Вариант с обучением в Италии отпал сам собой, поскольку появились варианты работы в суперклубах. Взвесив все за и против, перезвонил Сергей Александровичу и дал согласие.

Я не вижу смысла объяснять, почему Кемерово. Все и так все знают про эту команду. Скажу только что организация работы в клубе на высочайшем уровне, и результаты команды говорят сами за себя. Да и с директором мы во многом одинаково смотрим на волейбол. Для меня это очередной вызов. Серьезная проверка. Обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы команда радовала своей игрой болельщиков».

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Вербов продолжал выступать за казанский «Зенит» в качестве играющего тренера. Карьеру игрока чемпион Европы 2013 года и обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр завершил в прошлом году.