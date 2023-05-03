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«Убийц Володьки уже нет в живых». Тайна гибели олимпийского чемпиона в Москве

Владимир Акимов добился всего в спорте, но трагически умер в драке при очень странных обстоятельствах.
«Убийц Володьки уже нет в живых». Тайна гибели олимпийского чемпиона в Москве
03 мая 2023 10:00
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: из личного архива Владимира Акимова

Владимир Акимов к 30 годам имел все главные награды в мировом водном поло. У него была семья, слава и счастливая жизнь, однако роковое застолье в Грузии перечеркнуло все. Акимова исключили из сборной и родного клуба, он развелся с женой и с трудом находил мотивацию продолжать нормальную жизнь.

Осенью 1987 году он ушел из дома на встречу по работе, но оказался замешан в драку, в ходе которой ему нанесли сильные удары по голове.

Кто это сделал, до сих пор не ясно, однако брат Владимира Анатолий однажды бросил фразу, что «убийц Володьки уже нет в живых».

Стремительный взлет

Акимов рос в семье ватерполистов, его братья были успешны в своем деле. Один из них, Анатолий стал олимпийским чемпионом в 1972 году. Так что у Владимира был четкий ориентир. Он и не скрывал, что хочет повторить достижение брата, о чем однажды написал в своем дневнике. Его талант проявился еще в юношеском возрасте, а в 19 лет он попал в главную команду страны на тот момент – ЦСК ВМФ. Там он, к слову, некоторое играл вместе с братом Анатолием, который тогда был на пике карьеры.

Источник фото: ЦСКА

Время шло, Владимир быстро прогрессировал и по иронии судьбы впоследствии заменил в сборной Советского Союза как раз своего родного брата. Это открыло для него совершенно новые перспективы, в том числе и место на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве.

Там советские ватерполисты не оставили другим соперникам ни шанса, взяв золотые медали. Через год Акимов выиграла еще Кубок мира, а через два – чемпионат мира в Эквадоре. И все это случилось, когда ему не стукнуло 30 лет. Его узнавали и любили в стране, он обрел семейное счастье. Казалось бы, все должно быть идеально.

Застолье, изменившее его жизнь

Но все изменил международный турнир в Грузии в 1983 году, куда Акимов приехал в составе сборной Москвы. Соревнования не были официальными, но рассматривались как часть формирования состава команды СССР. Тот турнир они, конечно, выиграли, а потом было то самое роковое застолье. Отказаться от грузинского гостеприимства скромный Владимир попросту не мог. Понятно, что гуляли они всю ночь, а потом Акимов полетел отдельно от команды на самолете вместе с другом и партнером по сборной Михаилом Ивановым.

Так получилось, что на том же рейсе летел второй тренер национальной команды Вячеслав Скок. До конца неизвестно, он ли рассказал Федерации водного поло про гуляния спортсменов или кто-то еще, но факт в том, что скандал вышел очень громким. Тренерский штаб сборной СССР всячески пытался отмазать своих подопечных, однако высшие чиновники были суровы. Хотя Иванов отделался лишь денежными штрафами, а вот к Акимову применили самые строгие санкции. Владимир был исключен из состава сборной. А потом пришлось уйти и из клуба, в котором он провел 10 счастливых лет. В эти же сроки произошел развод с женой. Цепь таких событий редко приводит к чему-то хорошему.

«Я много лет играл в сборной и знаю, что, когда ты представляешь интересы главной команды страны, нужен ей, в тебе всегда присутствуют ответственность и контроль над собой. Более того, на твои некоторые проступки закрывают глаза. А когда это исчезает, в жизни все меняется. А у Володи к тому же именно в тот момент случился развод с женой. У него и до этого были конфликтные ситуации со Светланой, поскольку, когда выпивал, срывался с тормозов, а тут уж пропали всякие сдерживающие моменты…», – приводит слова партнера Акимова по сборной Вячеслава Собченко «Советский спорт».

Источник фото: из личного архива Владимира Акимова

Кто же убил Акимова?

При этом нельзя сказать, что Владимир совсем ушел в небытие. Нет, он пытался наладить жизнь и перешел в «Торпедо», которое базировалось в его родном районе недалеко от метро «Автозаводская». Однако это был большой шаг назад в карьере, ведь торпедовцы по уровню сильно уступали ЦСК ВМФ и пробиться в сборную оттуда было просто нереально. А 4 октября 1987 года произошла трагедия. Владимир сказал маме, что ушел на встречу по работе. Что было дальше, до сих пор покрыто тайной.

Известно только то, что Акимов оказался втянут в жестокую драку, результатом которой для него стала черепно-мозговая травма. Тем не менее, даже в таком состоянии после полученного по голове удара, он сумел добраться до дома. Друг Владимира нашел его на лавочке и подумал, что тот просто уснул после принятия спиртного. Он отнес его в квартиру и уложил спать. К сожалению, олимпийский чемпион скончался во сне от полученных травм, врачи констатировали его смерть. Возможно, если бы его сразу отвезли в больницу, все было бы по-другому. Но в жизни не бывает никаких «если».

Расследование гибели Акимова быстро стало «глухарем». Милиция не смогла найти никаких зацепок. Братья Владимира пытались провести собственное расследование. Старший Анатолий обещал найти и наказать причастных, а спустя годы на кладбище произнес ту самую фразу, что «убийц Володьки» уже нет в живых».

источник: «Советский спорт»
«Убийц Володьки уже нет в живых». Тайна гибели олимпийского чемпиона в Москве
«Убийц Володьки уже нет в живых». Тайна гибели олимпийского чемпиона в Москве
Владимир Акимов добился всего в спорте, но трагически умер в драке при очень странных обстоятельствах.
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