Слово о водном поло. Новый выпуск программы «Во всем белом»

Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для КовалеваБывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября31.10.2019 16:00БоксУсачев Владислав
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