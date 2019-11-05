Слово о водном поло. Новый выпуск программы «Во всем белом» - Советский спорт
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05 ноября 2019 18:00Водное поло

Слово о водном поло. Новый выпуск программы «Во всем белом»

В новом эфире программы «Во всем белом» Сергей Белоголовцев глубоко познает мир водного поло – вплоть до непосредственного знакомства с шапочкой.

А помогают ему в этом Олег Жолобов, Дмитрий Апанасенко и Андрей Симонов. Которые, помимо прочего, рассказали о том, почему женская сборная России в этом виде спорта круче мужской.

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