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Несломленный. Ушел знаменитый Александр Кабанов
03 июля 11:16
автор: Игорь Гурфинкель
автор фото: Reuters

Несломленный. Ушел знаменитый Александр Кабанов

Тридцатого июня остановилось сердце главного тренера «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Александра Сергеевича Кабанова. Умное, мужественное и доброе сердце!

Легендой он стал давно. И несколько десятилетий шел по жизни в этом статусе, оставаясь доступным для каждого. Порой даже стесняясь своей знаменитости.

Как игрок, он выиграл все возможные титулы на уровне клубов и сборной, в том числе дважды чемпионат миры и Олимпийские игры ( Мюнхен — 1972 и Москва - 1980). Многие специалисты удивленно признавали, что у него нет недостатков, как у ватерполиста. Единственное, никогда не щадил себя, играя на разрыв аорты.

Перейдя на тренерскую работу, Александр Кабанов неоднократно приводил национальную команду к победам на крупнейших международных турнирах и четырежды возвращался с медалями с Олимпиад.

Куда бы не приходил работать Кабанов — это было гарантом успеха. Почти все, к чему он притрагивался как тренер, превращалось в медали. Мужская сборная России при нем добилась последних крупных успехов на международной арене, выиграв в один год Кубок Мира и Мировую лигу (2002) и едва не дотянувшись до золота на Играх в Сиднее.

С женщинами у Кабанова-тренера все получилось так же успешно. Победа на чемпионате Европы (2010), бронзовые медали на мировых первенствах (2009 и 2011).

В 2009-м году, отработав три сезона в сборной, титулованный тренер возглавил «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». И быстро превратил клуб из Киришей в легенду европейского ватерполо.

11 лет – 11 побед в чемпионате России. Дважды «КИНЕФ» выигрывал Евролигу и стал обладателем Суперкубка LEN. Игроков, которые стали звездами благодаря Кабанову, не счесть. И все подопечные его любили — такое редко бывает!

- Очень сложно сейчас подбирать слова, - сказалалидер нападения «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» и сборной России Екатерина Прокофьева. - Конечно, это внезапная новость. К смерти близких людей никогда не будешь готов. Можешь подозревать, предполагать, но никогда не будешь готов... Всей нашей команде сейчас очень тяжело.

Александру Сергеевичу я за все благодарна! Мы долгие годы шли вместе. Этот великий человек не только изменил меня, но и помогал на протяжении долгого времени. Всегда поддерживал.

Рассудительный, добрый, умный наставник. Фанатик, который отдал любимому виду спорта всю жизнь. Когда упоминают его фамилию, сразу хочется отметить, что он был сильным человеком. Где Александр Сергеевич, там и дух, уверенность, стойкость. Его нельзя было сломить! Можно было смотреть в глаза нашего главного тренера и чувствовать полную уверенность!

И, еще, конечно, его отличительная черта — доброта! Когда к нему подходишь, он сразу тебя приобнимет и спросит, как ты себя чувствуешь! Интересовался жизнью каждой девчонки! Добрейшей души человек, от которого исходила уйма положительных эмоций»!

В последнем нашем разговоре в июне Кабанов отметил, что распланировал уже подготовку своей команды к будущему сезону. Теперь ей придется выигрывать уже без него. Без легенды, создавшей клуб-легенду! Будьте спокойны, Александр Сергеевич, золото останется в Киришах!

источник: «Советский спорт»
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Несломленный. Ушел знаменитый Александр Кабанов
Несломленный. Ушел знаменитый Александр Кабанов
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