Несломленный. Ушел знаменитый Александр Кабанов

Легендой он стал давно. И несколько десятилетий шел по жизни в этом статусе, оставаясь доступным для каждого. Порой даже стесняясь своей знаменитости.

Как игрок, он выиграл все возможные титулы на уровне клубов и сборной, в том числе дважды чемпионат миры и Олимпийские игры ( Мюнхен — 1972 и Москва - 1980). Многие специалисты удивленно признавали, что у него нет недостатков, как у ватерполиста. Единственное, никогда не щадил себя, играя на разрыв аорты.

Перейдя на тренерскую работу, Александр Кабанов неоднократно приводил национальную команду к победам на крупнейших международных турнирах и четырежды возвращался с медалями с Олимпиад.

Куда бы не приходил работать Кабанов — это было гарантом успеха. Почти все, к чему он притрагивался как тренер, превращалось в медали. Мужская сборная России при нем добилась последних крупных успехов на международной арене, выиграв в один год Кубок Мира и Мировую лигу (2002) и едва не дотянувшись до золота на Играх в Сиднее.

С женщинами у Кабанова-тренера все получилось так же успешно. Победа на чемпионате Европы (2010), бронзовые медали на мировых первенствах (2009 и 2011).