Россиянка Прокофьева – лучшая ватерполистка мира по итогам 2018 года - Советский спорт
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    • Водное поло18 декабря 2018 15:10Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Россиянка Прокофьева – лучшая ватерполистка мира по итогам 2018 года

    Екатерина Прокофьева выступает за клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который в минувшем сезоне стал победителем Евролиги.

    Прокофьева в своем инстаграме сообщила, что была признана лучшей ватерполисткой 2018 года по версии болельщиков и экспертов.

    «По результатам голосования Total Best Women Player меня признали лучшим игроком мира. Я в шоке, мне не верится! Это безумно приятно, всем спасибо, кто голосовал.Это большая победа для России, для меня. Спасибо», - написала спортсменка.

    Прокофьева – двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в составе сборной России.

    #прокофьева екатерина#женская сборная россии по водному поло
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