Россиянка Прокофьева – лучшая ватерполистка мира по итогам 2018 года

Водное поло 18 декабря 2018 15:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Екатерина Прокофьева выступает за клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который в минувшем сезоне стал победителем Евролиги.

Прокофьева в своем инстаграме сообщила, что была признана лучшей ватерполисткой 2018 года по версии болельщиков и экспертов.

«По результатам голосования Total Best Women Player меня признали лучшим игроком мира. Я в шоке, мне не верится! Это безумно приятно, всем спасибо, кто голосовал.Это большая победа для России, для меня. Спасибо», - написала спортсменка.

Прокофьева – двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в составе сборной России.