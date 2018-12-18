Россиянка Прокофьева – лучшая ватерполистка мира по итогам 2018 года

Екатерина Прокофьева выступает за клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который в минувшем сезоне стал победителем Евролиги.
Прокофьева в своем инстаграме сообщила, что была признана лучшей ватерполисткой 2018 года по версии болельщиков и экспертов.
«По результатам голосования Total Best Women Player меня признали лучшим игроком мира. Я в шоке, мне не верится! Это безумно приятно, всем спасибо, кто голосовал.Это большая победа для России, для меня. Спасибо», - написала спортсменка.
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По результатам голосования,Total Best Women Player,меня признали лучшим игроком Мира🤭 Я в шоке,мне не верится!Это безумно приятно,всем спасибо кто голосовал.Это большая победа для России,для меня.Спасибо. @waterpolototal #waterpolo#waterpoloworld #водноеполо#спорт#сборнаяроссии
Публикация от Ekaterina Prokofyeva (@prokofeva10)
Прокофьева – двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в составе сборной России.