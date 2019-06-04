Женская сборная России обыграла команду Канады на старте финала Мировой лиги В Будапеште (Венгрия) 4 июня начался Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд.

В первом матче группы В сборная России одержала победу над командой Канады по буллитам со счетом 19:17 (15:15 в основное время).

В составе российской команды по дублю оформили Анастасия Симанович, Мария Берснева, Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева и Ольга Горбунова.

Групповой этап будет длиться до 6 июня. Финальный матч состоится 9 июня. Победитель Мировой лиги получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.