Российские ватерполистки выиграли у Канады в первом матче на чемпионате мира

Встреча группы В прошла в южнокорейском городе Кванджу и завершилась победой команды Александра Гайдукова со счетом 18:10.
Добавим, что следующий матч на турнире россиянки проведут 16 июля против команды Южной Кореи.
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