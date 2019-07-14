Российские ватерполистки выиграли у Канады в первом матче на чемпионате мира - Советский спорт
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14 июля 2019 09:15Водное поло

Российские ватерполистки выиграли у Канады в первом матче на чемпионате мира

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в своем первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта.

Встреча группы В прошла в южнокорейском городе Кванджу и завершилась победой команды Александра Гайдукова со счетом 18:10.

Добавим, что следующий матч на турнире россиянки проведут 16 июля против команды Южной Кореи.

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