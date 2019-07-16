Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира - Советский спорт
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16 июля 2019 08:22Водное поло

Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира

Сборная России по водному поло команду Южной Кореи в матче 2-го тура чемпионата мира по водным видам спорта со счетом 30:1.

Напомним, что в первом туре российская команда обыграла Канаду (18:10), а сборная Южной Кореи крупно уступила Венгрии (0:64).

В следующем туре сборная России сыграет против Венгрии, а южнокорейская команды встретится с Канадой.

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