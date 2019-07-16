Ватерполистки Южной Кореи плакали, забив россиянкам первый гол в истории сборной

- Водным поло я начала заниматься всего месяц назад. Несмотря на то, что у меня в школе есть ватерпольная команда, в этом виде спорта свои силы не пробовала. Гол стал очень эмоциональным моментом для нашей команды, мы даже не смогли сдержать слез, - приводит ТАСС слова автора первого гола южнокорейской сборной Дасыль Кюнг.
Напомним, что южнокорейская команда проиграла сборной России в матче второго тура со счетом 1:30.
Отметим, что женская сборная Южной Кореи впервые участвует на чемпионате мира, попав на турнир на правах хозяйки.
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