Ватерполистки сборной России обыграли Словакию в первом матче чемпионата Европы Женская сборная России одержала крупную победу над командой Словакии в стартовом матче чемпионата Европы по водному поло.

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Встреча завершилась со счетом 31:2 в пользу российской команды.

Напомним, что в чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 13 января сыграет с командой Сербии.