Мужская сборная России стартовала на чемпионате Европы с поражения от Сербии Первенство континента проходит в Будапеште.

На чемпионате Европы 2020 года в столице Венгрии Будапеште мужская сборная России стартовала с поражения от команды Сербии. Матч Сербия – Россия завершился со счетом 13:9 (3:1, 4:3, 2:3, 4:2).

Самым результативным игроком матча стал серб Андрийя Прлаинович, автор четырех голов.

У россиян три гола на счету Даниила Меркулова. Иван Нагаев и Игорь Бычков забросили по два мяча. Также отличились Константин Харьков и Сергей Лисунов.

Ранее в группе B сборная Румынии проиграла команде Голландии со счетом 8:9.

16 января состоятся матчи Румыния – Сербия и Россия Голландия.

Победитель группы напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, которые займут второе и третье места, сыграют в первом раунде плей-офф.