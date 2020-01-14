Мужская сборная России стартовала на чемпионате Европы с поражения от Сербии

На чемпионате Европы 2020 года в столице Венгрии Будапеште мужская сборная России стартовала с поражения от команды Сербии. Матч Сербия – Россия завершился со счетом 13:9 (3:1, 4:3, 2:3, 4:2).
Самым результативным игроком матча стал серб Андрийя Прлаинович, автор четырех голов.
У россиян три гола на счету Даниила Меркулова. Иван Нагаев и Игорь Бычков забросили по два мяча. Также отличились Константин Харьков и Сергей Лисунов.
Ранее в группе B сборная Румынии проиграла команде Голландии со счетом 8:9.
16 января состоятся матчи Румыния – Сербия и Россия Голландия.
Победитель группы напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, которые займут второе и третье места, сыграют в первом раунде плей-офф.
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