Мужская сборная России обыграла голландцев на чемпионате Европы Первенство континента проходит в Будапеште.

На чемпионате Европы по водному поло мужская сборная России во втором туре группового этапа обыграла команду Голландии со счетом 15:9.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Константин Харьков, автор шести голов. Четыре мяча на счету Даниила Меркулова. Дважды отличился Сергей Лисунов, а по одному разу – Иван Нагаев и Игорь Бычков.

У голландцев никто не забросил больше двух мячей.

Сегодня же в группе C сборная Сербии обыграла Румынию с результатом 15:7, а позавчера 14 января россияне уступили сербам 9:13.

После двух туров победитель четырех предыдущих чемпионатов Европы команда Сербии лидирует в группе C, набрав 6 очков. У России и Голландии – по 3 очка, но россияне находятся выше по разнице мячей. Румыны с двумя поражениями занимают последнее место.

В заключительном третьем туре группового этапа в субботу 18 января в группе C состоятся матчи Румыния – Россия и Сербия – Голландии. Победитель группы напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, которые займут второе и третье место, сыграют в первом раунде плей-офф.