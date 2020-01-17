Женская сборная России разгромила Хорватию на чемпионате Европы и вышла в плей-офф

На чемпионате Европы по водному поло среди женщин состоялся матч 4-го тура группового этапа Россия – Хорватия. Россиянки разгромили своих соперниц со счетом 34:1 (9:0, 8:1, 7:0, 10:0).
У россиянок отличились все полевые игроки. Самой результативной стала Эльвина Каримова, ставшая автором шести голов. По пять мячей на счету Алены Сержантовой и Екатерины Прокофьевой. Четыре мяча в ворота хорваток забросила Ольга Горбунова, по три – Мария Берснева и Анастасия Симанович, по два – Мария Борисова, Евгения Иванова и Анна Карнаух, а Анна Тимофеева и Евгения Соболева – по одному.
За тур до конца группового турнира женская сборная России гарантировала себе место в первой четверке группы A и выход в четвертьфинал, набрав девять очков в четырех матчах. Ранее россиянки одолели Словакию (31:2) и Сербию (27:2), а также уступили хозяйкам турнира команде Венгрии (8:9). Лидируют в группе A сборные Греции и Венгрии, одержавшие по три победы в трех матчах и тоже набравшие по девять очков.
Сборная России завершит групповой турнир 19 января матчем против сборной Греции. Четвертьфиналы женского турнира состоятся 21-го числа.
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