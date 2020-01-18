Российские ватерполисты проиграли Румынии в матче чемпионата Европы Турнир проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 26 января.

Мужская сборная России по водному поло уступила команде Румынии (10:11) на групповом этапе чемпионата Европы.

Таким образом, национальная команда может не выйти в плей-офф, если голландцы одолеют Сербию или хотя бы сыграют вничью. Если сербы выиграют этот поединок, они возглавят группу, а остальные команды поспорят за выход в следующую стадию турнира в личных встречах.

Добавим, что победитель чемпионата Европы получит путевку на ОИ-2020 в Токио (Япония).