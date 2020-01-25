Женская сборная России в финале чемпионата Европы проиграла команде Испании В Будапеште завершился женский турнир первенства континента.

В финале чемпионата Европы по водному поло среди женщин сборная России проиграла команде Испании со счетом 12:13 (4:3, 4:5, 2:2, 2:3).

В испанской сборной четырьмя голами отметилась Маика Гарсия Годой. В составе сборной России четыре мяча на счету Екатерины Прокофьевой.

Ранее бронзовые медали чемпионата Европы выиграла сборная Венгрии, победив соперниц из Голландии со счетом 10:8 в матче за 3-е место.

Испанки стали чемпионками Европы во второй раз. Первый титул они завоевали в 2014 году. Что любопытно, тот турнир тоже проходил в Будапеште.

В активе женской сборной России на чемпионатах Европы по три комплекта золотых, серебряных и бронзовых медалей. Прошлый раз россиянки пополнили коллекцию наград в 2010 году, когда стали чемпионками Европы на турнире в хорватском Загребе, одолев в финале сборную Греции со счетом 11:6.

Следующий чемпионат Европы по водному поло пройдет в 2022 году в хорватском Сплите.