Мужская сборная России заняла восьмое место на чемпионате Европы, проиграв грекам В Будапеште заканчивается первенство континента.

На чемпионате Европы по водному поло среди мужчин в столице Венгрии Будапеште завершился матч за седьмое место. Сборная России проиграла команде Греции с результатом 9:11 (2:2, 2:3, 3:3, 2:3).

Самым результативным игроком матча стал россиянин Константин Харьков, автор четырех голов. У греков три заброшенных мяча на счету Стилианоса Аргиропулоса.

Напомним, что ранее мужская сборная России в четвертьфинале проиграла команде Венгрии (10:14), а затем в первом раунде утешительного турнира уступила итальянцам (12:14).

Сегодня сборные Испании и Венгрии разыграют титул чемпиона Европы. Финал начнется в 21:00 по московскому времени. В игре за 3-е место встретятся команды Черногории и Хорватии. 5-е место разыграют Италия и Сербия.