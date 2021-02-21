Мужская сборная России в четвертый раз подряд пропустит Олимпиаду

В голландском Роттердаме завершился олимпийский европейский отборочный турнир мужских ватерпольных команд.

В матче за третье место последнюю путевку на Олимпиаду в Токио разыграли сборные Хорватии и России. Хорваты победили 14:13 по итогам серии пенальти после ничьей 24:24 в основное время.

Таким образом, мужская сборная России по водному поло в четвертый раз подряд пропустит Олимпийские игры. Прошлый раз россияне ездили на Олимпиаду в 2004 году и выиграли в Афинах бронзовые медали под руководством тренера Александра Кабанова.

Помимо хорватов на турнире в Роттердаме олимпийские путевки завоевали также Греция и Черногория. Ранее участие в Играх обеспечили себе Япония, Сербия, Италия, Испания, США, Австралия, ЮАР, Венгрия и Казахстан.